Verstappen McLareni vormi kohta: Viimased paar ringi olid minu jaoks proovikivi

«Ma arvan, et McLareni autod on praegu väga töökindlad. Barcelonas oli näha, et nad kasutasid oma rehve väga hästi. Neil oli palju vähem kulumist ja pikem rehvi eluiga kui ülejäänud ruudustikus olnud sõitjatel, kuid neil läks nii hästi, et nad võisid isegi lubada, et nad ei pidurdanud kiirust väga palju maha, rääkis Verstappen.

«Viimase võistluse viimased ringid olid minu jaoks tõeline katsumus ja Lando kindlasti üritas mind püüda. Lisaks on meil teada probleemid äärekivide ja ebatasaste pindadega. Need on asjad, millest me püüame paremini aru saada ja mitte üle kanda järgmise aasta autosse. Need on asjad, mida peame muutma ja parandama,» vahendab Racingnews365 Verstappeni sõnu.