Tänak avaldas, kui vähe oli tal hirvele reageerimiseks aega

«Esimene katse oli väga lahtise kruusaga ja ei olnud kõige lihtsam, kuid esimesed kilomeetrid selle autoga tundusid head. See on pettumus, et lõpetasime nii varakult, me tuleme tagasi rajale, kuid see ei saa olema lihtne. Näeme, et tee avamine kaotab palju aega, seega on nende super pühapäevapunktide kogumine keeruline ülesanne, kuid anname kindlasti endast parima,» lõpetas Tänak.