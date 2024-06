Kergejõustikus hõbeda saanud Tuuli Tomingas: eks ma ikka ihkan kulda

Facebookis mind käsitleti kui suurfavoriiti ja seal oli mulle juba justkui kuld kaela riputatud. Siis ma mõtlesin küll, et ajakirjanikud on ikka eriti optimistlikud. Eks ma ikka ihkan kulda, aga realistlikult mõeldes pole ma see aasta väga jooksuga tegeleda jõudnud. Aja mõttes oli see tegelikult päris okei jooks.

Ma arvan, et hästi. Mul on viimasel ajal kooli lõpetamisega päris palju stressi olnud ja seega trenni ma nii palju jõudnud ei ole. Sellel perioodil väga võistlustasemel sporti teha ei saanud. Keskendusin eelkõige suusale. Ütleme nii, et kolm nädalat tagasi ei olnud mu vorm veel kõige parem ja see pani mind isegi natukene muretsema, aga õnneks on vorm paremaks läinud. Enesetunne läks kohe nii normaalseks, et mõtlesin, et tulen võistlen ka Eesti meistrivõistlustel. Kool on mul nüüd ka lõpetatud.