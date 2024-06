Tour de France'i avaetapi lõpp pani küüsi närima

Kuigi Bardet võitis, oli just van den Broek Itaalia kuurortlinnas Riminis lõppenud etapi üks võtmetegelasi. Nimelt kuuluvad prantslane ja hollandlane samasse tiimi ning kui Bardet umbes 50 km enne lõppu peagrupist ründas, tegi ta alguses väga head koostööd Madouasi ja van den Broekiga.

Raske etapi tõttu üsna väikeseks jäänud peagrupp lõpetas duost viis sekundit hiljem. Seal näitas kiireimat jalga Wout van Aert, kes napsas Tour'i suursoosiku Tadej Pogačari eest viimased neli boonussekundit. Olgu märgitud, et lisaks sloveenile lõpetas peagrupis teised favoriidid Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel ja Primož Roglič.

Homne teine etapp sõidetakse samuti Itaalias. Sel on pikkust 199,2 km ning viib karusselli Cesenaticost Bolognasse. Selle trass on tänasega võrreldes märksa hõlpsam, küll võetakse kuus väiksemat tõusu, mis pole pikad, aga on järsud.