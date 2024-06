Eesti kõigi aegade 10. dekatleet asub teelahkmel: 10-võistlus on lahe, aga...

Erinevad vigastused on Tabiverest pärit atleeti saatnud läbi karjääri. 2021. aasta suvel õnnestus end realiseerida, Eesti meistrivõistlustel kogutud 8299 silma asetavad ta koduses pinge reas teiste seas näiteks Sven Reintaki ja Indrek Kaseoru ette.

Laupäeval oli 30-aastane vägilane taas Kadriorus stardis, et jahtida Eesti meistrivõistluste medalit. Ta läbis 100 meetrit 10,93ga, hüppas kaugust 7.17, tõukas kuuli 14.65, hüppas kõrgust 1.91 ja läbis 400 meetrit 49,52ga. Avapäeva järel kaotab ta isikliku rekordi graafikule 201 punktiga.

«Koroonaajal oli kõik hästi. Aga tagantjärele olen kõik kuidagi uuesti külge võtnud. Läbi selle on olnud raske teha maksimaalse pingutusega jooksuasju. Rahulikke asju on palju tehtud. Isegi praegu tunnen, et pole väga väsinud. Lihtsalt maksimaalselt pingutust, mida läheks vaja näiteks kauguses või 400 meetris, pole saanud teha,» arutles Rosenberg, kel pole terve aasta üht kindlat treenerit olnud: «Olen erinevatelt inimestelt nõu küsinud.»