Eesti kiireim naine leppis pronksiga: natuke naljakas, aga mul on nii kõva taseme üle hea meel

Kui palju paari nädalaga trenni teha jõudsite?

Erialast trenni jõudsin teha täpselt kolm korda, sest taastumisajad treeningute vahel olid väga pikad. Sprinti ma ikkagi kaheksa nädalat joosta ei saanud. Pärast sprinditenni võttis taastumine aega umbes viis päeva. Keha polnud sellega lihtsalt harjunud.

Ühe korra sain ka pärast Glasgow sise-MMi starte proovida. Seda oli näha ka sellest, et ma täna stardis koperdasin. Mitte kunagi varem ei ole mul seda võistlustel juhtunud. See näitab jälle, et treenimine on väga oluline. Kõik on kokkuvõttes hästi ja sai isegi natuke nalja.

Õilme Võro (paremal) tunnistas sel korral kahe konkurendi paremust. Foto: Tairo Lutter

Vigastuspaus kujunes esialgu oodatust pikemaks. Miks?

Vigastus oli oodatust natuke laiaulatuslikum. See oligi selline ettearvamatu muutuja. Ka gripp, mida ma varakevadel põdesin, jättis ilmselt mulle taastumise mõttes jälje. Justkui olin saanud rohelise tule treenimiseks, aga nii kui ma proovisin, läksin jälle katki. Nii see paus kaheksanädalaseks venis. Tänaseks on vigastus paranenud. Lihtsalt pole saanud normaalselt treenida.

Millised on plaanid suve teiseks pooleks?

Ütlen ausalt, et ma ei tea täpselt. Järgmise nädalavahetuse Balti meistrivõistlustele ma ei lähe, sest olin siin kolmas ega kvalifitseerunud. See on natuke naljakas, aga samas mul on hea meel, et Eesti sprindis ei ole enam nii, et tuled ja teed paar nädalat trenni ja võidad.

Tegelikult on meil väga hea tase ja see mulle meeldib. Ma vahepeal mõtlen viie või kuue aasta tagusele ajale, mil võitsin 12,40ga. Mul on nii hea meel, et see tase on ikkagi kõva. Pead olema heas vormis, et võita.

Aga peamiselt vaatan Soome poole, kus on mõned võistlused veel toimumas. Eestis enam väga võistlusi ees ei ole. Täpselt veel võistlusgraafikut praegu ei tea.