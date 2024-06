Imelist seeriat jätkav Aron: tahtsin oma vead heastada ja mängisin pikka mängu

Aron alustas sprinti kuuendalt kohalt ning suutis võistluse teises pooles kerkida kolmandaks. Tal tuli positsiooni kaitsta raevukalt rünnanud Gabriel Bortoleto vastu, kuid tallinlane sai sellega hakkama.

Eelmisel nädalal Barcelonas põhisõitu liidrikohalt alustanud Aron jäi lõpuks aga üldse poodiumilt välja, seda suuresti enda sõiduvea tõttu, kui sõitis liivaribale, kuid sai ikkagi sõitu jätkata. Nüüd heastas ta selle eksimuse Austrias.

«Olin seal põhisõidus liiga ahne, üritasin siin oma vigasid heastada, nii et mängisin pikka mängu. Kui mul oli võimalus, proovisin rehve ülejäänud võistluseks säästa. Lõpupoole polnud kerge, sest Bortoleto kasutas DRSi,» ütles Aron pressikonverentsil.

Aronil on 107 punkti, lähim jälitaja Isack Hadjar on 91 silmaga teine ja Zane Maloney on 75 punktiga kolmas. Erinevalt teistest esiviisiku sõitjatest pole eestlasel aga veel sõiduvõit. Ta arvab, et strateegiliselt targad esitused on toonud edu.

«Ma arvan, et meie strateegia on mitte nui neljaks võidu peale minna. Saame mängida turvalisemalt ja seeläbi saada rohkem punkte. Arvan, et me mõlemad mõtleme sellele, kuidas võtta võimalikult vähe riski ja koguda kõige rohkem punkte.

Ma arvan, et see võib olla põhjus, miks mul ei ole ikka veel võitu, sest me ei anna igal võistlusel endast kõike, vaid üritame igalt võistluselt maksimumi võtta. Tahaksin varsti oma esimese võidu saada, kuid arvan, et seda välja suruda on viga,» lisas ta.