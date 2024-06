Pettunud Neuville seadis Hyundai Tänaku otsuse kahtluse alla

See tähendas, et Neuville sai laupäeva õhtul kuuendalt positsioonilt kuus MM-punkti. Viies koht oleks toonud kaks punkti rohkem.

«See on masendav, aga muidu läks pärastlõuna hästi. Tegin ühe väikese vea, kus kaotasime vähemalt selle kümnendiku. Nii see mõnikord on,» rääkis Neuville Rallit.fi-le.

«Tegime, mis suutsime. Pärastlõunal surusime kõvasti, sest pärast Martinsi viga avanes meile võimalus. Seetõttu on see masendav, et jäime ilma kahest lisapunktist ja paremast stardipositioonist pühapäeval,» lisas Neuville.

«Selline käik meid ei aidanud. Igal auto, mis ees lahtist kruusa lahti koristab, toob eelise tagant tulijatele, eriti MM-lahingus, kus iga punkt loeb. Ma arvan, et see oli viga,» ütles Neuville.

Neuville’il on see hooaeg hiilgavalt õnnestunud pühapäeviti, mil punkte on uue süsteemi järgi jagatud. Maksimaalselt on pühapäeval võimalik saada 12 punkti.