Hyundai sai Tänaku vea tõttu rahatrahvi

Otsus sedastab, et Hyundai sõitja Ott Tänak eemaldas parc fermé's – autospordis on see ala, kus ei tohi masinate kallal sisuliselt midagi teha – oma Hyundai katusel olnud õhuavast sinise teibi. See leiti lähedal asuvast prügikastist.

Dokumendis on kirjas, et Tänak eksis reegliraamatu punkti 2.13 ehk parc fermé reeglite vastu. MM-sarja seadustik ütleb, et tegemist on alaga, kus «ei tohi autot kontrollida, parandada või muuta, kui seda pole lubanud rallikorraldajad või WRC-reeglid.» Teisisõnu pidanuks Tänak teibi eemaldama pärast parc fermé'st lahkumist.

Tänak tunnistas viga ning selgitas, et hakkas teipi ära võtma, kui tema ja kaardilugeja Martin Järveoja hakkasid autosse istuma. Tänak vabandas vea eest, ütles, et poleks pidanud seda tegema ning kinnitas, et teab parc fermé reegleid.

Hyundai rallitiimi mänedžer Tolga Ozakinci selgitas, et sinist teipi kasutatakse auto õhuavade katmiseks sooviga kaitsta neljarattalist vihma eest, kuna see seisab öösel lageda taeva all. Temagi vabandas kohtunike ees.

Tiim peab trahvi maksma, sest sai mullusel Kreeka MM-rallil ühe aasta pikkuse tingimisi 5000 euro suuruse rahatrahvi, mis aegunuks tänavu 10. septembril. Ka siis rikkus nende tiimi liige parc fermé reegleid, kui tegi konkurentide autodest pilte.

Ozakinci sõnas toona, et kuulis mobiiltelefoniga pildistanud töötaja teost vahetult pärast selle juhtumist. Mänedžer selgitas, et tiimiliige tegutses omapäi ning tegi fotosid enda jaoks. Samuti kinnitas Ozakinci, et Hyundai ei palunud tal pilte teha ning võistkonnal polnud parc fermé's tehtud fotodest või muust infost rallil kasu. Ta nõustus, et tiimiliige rikkus reegleid ja vabandas tema eest.

Kohtunikud pärisid aru ka fotosid teinud töötajalt. Ta kinnitas Ozakinci juttu ning mõistis, et tegi vea, sest ta ei teadnud reegleid.