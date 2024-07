Erm tegi EM-tiitli järel esimese võistluse: väikseid muresid on, aga need olid ka varem

«Igaks juhuks panime kirja, et oleks võimalus teha teisi alasid. Aga otsustasime ikkagi, et reedel teeme kõvema jooksutrenni ära. Tegelikult on täna ka tunda, et jalad on natuke tössid. Pole mõtet pingutada, et alla keskmisi tulemusi teha. See oli kindlalt plaani järgi,» selgitas Erm, et mingit tonti pole vaja loobumistest otsida.