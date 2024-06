Hooaja tippmargi jooksnud ja kaks Eesti meistritiitlit võitnud Rasmus Mägi: ma tahtsin joosta alla 48 sekundi

Postimees uuris, kuidas jäi Rasmus Mägi nende kahe päevaga rahule.

Jooksid täna kolmeteistkümne sammuga ka kaheksandat tõket, mis on pigem tavapäratu. Kas see oli sinu jaoks plaanipärane?

Pigem plaanipärane. Mul on see ka varasemalt mõttes olnud, aga olen pidanud enesetundest ja oludest lähtuvalt sellest plaanist eelnevalt pärast seitsmendat tõket loobuma. Täna oli võimalus see ära teha ja mõtlesin, et mis seal ikka, tuleb mis tuleb. Suurim ohukoht kaheksandat tõket kolmeteistkümne sammuga võttes on minu jaoks sisemise raja tõke, mis mind niiöelda ahistab. Täna selles osas isegi nii hullu ei olnud. Läksin lihtsalt viimast tõket tavapäratust agressiivsemalt võtma ja ründasin üle, mille tõttu ka koperdasin.

See sama distantsi osa on mulle murekoht olnud juba pikka aega. Stopper vaheaegadega on autos ja eks peab nüüd neid aegu analüüsima. Õnneks on lähiajal plaanis Pariisi Teemantliiga etapp, kus saab sama asja veel katsetada.

Kas sa välistad kindlasti Monaco ja Londoni Teemantliiga etapid?