«Väga ei lugenud,» vastas Enok küsimusele, kui palju ta võistluse ajal punkte rehkendas. «Pärast kõrgushüpet läks pinge pealt maha – tuleb, mis tuleb, mina annan endast parima. Mõtlesin, et kui on praegu minu aeg ja koht, siis nii on. Kui pole, siis järelikult ootab helge tulevik ees.»

«Arvestades, mis tulemusi tegin, pakub tänane mulle väga suurt rahuldust. Paneb mind mõtlema, et kui suudan ühel päeval kõik asjad nii kokku panna, nagu tean, et olen suuteline, võib midagi väga ägedat tulla. See hoiab mu nina rohkem püsti,» ütles Enok kindlal pilgul.

«Keha on tempel. Ja see tempel on olnud sel hooajal poolik nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Ma ei taha kasutada fraasi, et aastad pole vennad. Olen sel aastal nii palju oma keha ja vaimu kohta õppinud. Hea näide on 2022. aasta. Kui tegin suure kannapöörde, oli järgnev aasta väga hea. See on väga suur õppimise aasta. Ootan juba, mis plaani endale siit välja nuputan, et olla järgmisel aastal tugevam ja tublim. Nii mentaalselt kui ka füüsiliselt.»