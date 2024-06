Abiteboul: Tänaku etteaste võib minna ralliajalukku

Tänak sai täna hommikul toimnud katsel parima aja, edestades ralli võitnud Kalle Rovanperät (Toyota) 1,2 sekundiga. Tegemist oli 20,8 km katsega, kus esimesena startimine pärssis hoogu päris kõvasti.

Tänak ütles pärast ralli lõppu, et vähemasti tundis ta end autos hästi ja loodab, et järgmised MM-rallid lähevad paremini. «Tegime täna kõik, mis suutsime, kuid ilmselgelt on väga kahju, et nädalavahetus lõppes nii vara ja me ei saanud teada, kus me päriselt asetseme.

Olen kindel, et meil oli võidu püüdmiseks tempo olemas, mul oli autos hea tunne, nii et olen üsna kindel, et vundament on meil on olemas. Ilmselgelt on meie viimase kahe päeva stardipositsioon raskendanud järelduste tegemist. Peame jätkama ja enne Läti rallit natuke edusamme tegema ning näeme, kuidas meil seal läheb,» ütles eestlane Hyundai pressiteates.

Tiimijuht Abiteboul aga arvas koguni, et Tänaku esitus 16. kiiruskatsel oli ajalooline nähtus. «Sellist nädalavahetust on raske kokku võtta. Kõige positiivsem oli Oti ja Martini täna näidanud tempo, kui nad võitlesid selle nimel, et saada pühapäeval võimalikult palju punkte.

Tema tänahommikusel kiiruskatsel näidatud kiirus võib minna ralliajalukku.

Raske on ettekujutada, mis oleks võinud juhtuda, kui reedene avakatse (kus Tänak katkestas – toim) kulgenuks teisiti. Loodame, et suudame järelejäänud sarnasteks rallideks korralikult tagasi tulla,» ütles prantslane.

MM-hooaeg jätkub juuli keskel Lätis, kuid juba uuel nädalal sõidetakse Eesti EM-etapp, mille sees toimuva Eesti meistrivõistluste arvestuses tuleb Hyundai i20 Rally1-autoga rajale ka Tänak.