Toyota boss avarii teinud Ogier’st: loodetavasti saame teda peagi taas võistlustules näha

«Tahaksin kõiki veel kord informeerida, et kõik avariis osalenud inimesed on praeguseks hetkeks haiglast koju saanud,» sõnas Toyota juhatuse esimees Akio Toyoda pressiteate vahendusel.

MM-sarja üldarvestuses on pärast Poola rallit juhtimas Thierry Neuville (Hyundai) 136 punktiga, teisel kohal on Elfyn Evans (Toyota) 121 punktigas ning kolmandal kohal platseerub Eesti rallisõitja Ott Tänak (Hyundai) 115 punktiga. Sebastien Ogier (Toyota) on üldarvestuses 92 punktiga neldandal kohal ning Kalle Rovanperä (Toyota) 63 punktiga kuuendal kohal.