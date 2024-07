Rovanperä võit jahmatas isegi Toyota juhtkonda

«Tänan siiralt Kallet ja Jonnet, et nad võtsid vastu meeskonna äkilise palve ja sõitsid Poola kindla kavatsusega meeskonda toetada,» sõnas Toyoda.

MM-sarja üldarvestuses on pärast Poola rallit juhtimas Thierry Neuville (Hyundai) 136 punktiga, teisel kohal on Elfyn Evans (Toyota) 121 punktiga ning kolmandal kohal asetseb Eesti rallisõitja Ott Tänak (Hyundai) 115 punktiga. Sebastien Ogier (Toyota) on üldarvestuses 92 punktiga neljandal kohal ning Kalle Rovanperä (Toyota) 63 punktiga kuuendal kohal.