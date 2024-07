Neuville valmistas Hyundai tähtsale ninale pettumuse

«See oli raske, kuid rahuldust pakkuv nädalavahetus. Autodel oli väga hea kiirus. Kuigi Ott Tänak avas pühapäeval teed, olles esimene auto rajal, võitis ta kaks katset. Thierry näitas head kiirust Power Stage'i võiduga. See on tänuväärne. Andreas Mikkelsenil oli ka väga hea ralli. Oleme Thierry pärast veidi pettunud, kuid teadsime, et see saab olema raske, arvestades, et ta pidi esimesena startima,» rääkis Loriaux.

«See on järjekordne ralli, kus ta läheb esimesena rajale. Tõsi, esimesena startimine on probleem, kuid Ott näitas pühapäeva hommikul, et selle tööga on võimalik hakkama saada. Loomulikult polnud Tänakul midagi kaotada. See on reegel, et kui oleme juhtpositsioonil, läheme esimesena. Näeme, kas Thierry saab enne Lätit rohkem teste teha,» lõpetas Christian Loriaux.