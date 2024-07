Maailma kolmandal reketil jagus Lajali kohta vaid kiidusõnu

«Lajal mängis väga hästi. Ta üllatas mind, sest ma pole teda väga mängimas näinud. Tal on taset, et tõusta kõrgele tasemele. Olen kindel, et näen teda õige varsti ATP-tuuril ja kohtun temaga veelgi. Olen õnnelik, et pääsesin teise ringi,» ütles Alcaraz vahetult pärast lahingut.