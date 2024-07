Mihkelsi ja Taaramäe klubikaaslane tegi Tour de France'il ajalugu

Võitja Girmay on esimene Eritrea rattur, kes on Prantsuse velotuuril etapivõiduni jõudnud. Lisaks on ta esimene mustanahaline Aafrika rattur, kes Tour'il etapi võitnud. Valgetest Musta Mandri meestest on Tour'il võidurõõmu nautinud lõuna-aafriklased Robbie Hunter ja Daryl Impey.