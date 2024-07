Lajal teenis Wimbledonis karjääri suurima palgapäeva

Esimest korda suure slämmi turniiril põhitabelisse jõudnud Lajal tegi Alcarazi vastu väga hea esituse ning teenis kiitust ka hispaanlaselt endalt. «Lajal mängis väga hästi. Ta üllatas mind, sest ma pole teda väga mängimas näinud. Tal on taset, et tõusta kõrgele tasemele. Olen kindel, et näen teda õige varsti ATP-tuuril ja kohtun temaga veelgi. Olen õnnelik, et pääsesin teise ringi,» ütles Alcaraz vahetult pärast lahingut.