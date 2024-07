Hyundai võib Neuville'i soovi eirata

Neuville avaldas soovi olla rohkem aega roolis pärast seda, kui tema punktide edu Toyota sõitja Elfyn Evansi ees vähenes peale eelmisel nädalal peetud Poola rallilt 18 punktilt 15 punktile.

Varem on belglane pidanud kiireid kruusarallisid raskeks, kuid eelmisel aastal tegi ta seda tüüpi teedel märkimisväärse arengu, mida ilmestasid teised kohad Eestis ja Soomes.

«Laupäeval jäin kahest lisapunktist ilma ühe kümnendikuga [Rally1 debütant Martins Sesksile], ja pühapäeval jäin lisapunktist puudu kolme kümnendikuga [Elfyn Evansile], nii et see on tõesti masendav,» ütles Neuville pärast laupäeval kuue punkti kogumist Autospordile. Pühapäeval teenis belglane kolm ja Power Stage'il viis punkti.