Epeenaiskonnale uue peatreeneri leidmiseks piiranguid seatud ei ole

Üheks võimaluseks on leida välismaa treener. Vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg sõnas Postimehele, et piiranguid uue peatreeneri leidmisel piiranguid seatud ei ole, kuid palju oleneb majanduslikest võimalustest. «Kui välismaalt treener tuua, siis lisaks palga kulule tuleb arvestada elamine ja muud asjad, mis on oluliselt kallim,» sõnas ta.

Paalbergi sõnul on ka Eestis olemas vehklemistreenereid, kellel on maailma tippude juhendamiseks taset. Näiteks on Eesti on võitnud iseseisvuse aja jooksul üle 80 tiitlivõistluste medali.

«Ma arvan, et just treeneri taseme poole pealt ma ei näe probleemi, ma arvan, et meil on treenereid piisavalt. Meil neid sportlasi, kellel on tugevad treenerid ja meil on tugevad klubid,» rääkis Paalberg. Ta lisas, et kui me räägime koondise peatreeneri kohast, siis seal on suur hulk administratiivseid asju, millega tuleb arvestada ja mis ei ole otseselt seotud treeneritööga.