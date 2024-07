Lajal pärast Wimbledonis peetud matši: ma pean siia uuesti jõudma

Peale mängu antud intervjuus sõnas Lajal, et temas on üks pool, kes on mänguga rahul, kuid on ka pool, mis pole rahul.

«Tundsin, et oleksin saanud rohkem ära teha. Carlos mängis suurepärast tennist. Kindlasti on palju, mille üle hea meel olla, kuid minus on ka väike pool, mis on seisukohal, et ma oleksin võinud natuke paremini teha,» sõnas Lajal väljaandele Tennis Majors.

«Oleksin võinud teha mõne asja teisiti. Ma arvan, et ma ei teinud piisavalt esimesi serve ja kiirustasin natuke. Aga ka Carlos mängis neil hetkedel väga targalt. Ta pani mind palju palle mängima, ta oli neil hetkedel väga kindel, nii et see oli raske. Aga jah, ma arvan, et oleksin võinud natuke paremini mängida, aga ma ei kahetse midagi,» rääkis eestlane.

Lajal arvab, et ta suutis väga hästi mängida ja ennast paljudele näidata. «Olen rahul sellega, et sain mängida Wimbledoni keskväljakul, mis oli hämmastav kogemus. Ja seda Carlosega jagada oli samuti hämmastav. Palju põhjuseid, miks rahul olla.»

Eestlase sõnul oli see turniir väga hea kogemus, kuid see kõik on alles algus.

«Ma pean uuesti siia jõudma. Kindlasti lähen tagasi trenni, et proovida siia tagasi jõuda nii kiiresti kui võimalik. Tahan uuesti proovida mängida ATP-l ja põhitabelis,» ütles Lajal.