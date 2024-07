Neuville arvab, et Hyundai tegi liiga rutaka otsuse

«Tegime uute osadega mõned arendustestid. Minu isikliku arvamuse kohaselt polnud need veel aga võistlusolukorras kasutamiseks valmis,» sõnas Neuville portaalile DirtFish. «Pärast minu testimise lõppu toimus veel kaks või kolm päeva testimist, mis parandas natuke olukorda, kuid minu jaoks polnud see siiski piisav ja ma ei tundnud end uuendustega mugavalt.»

«Pidurdamisel esineb endiselt probleeme. Me ei saanud ralli ajal lisaks väikestele muudatustele mitte midagi rohkemat teha. Pidime uue tarkvara homologeerima ja aastas on vaid paar päeva, millal seda teha saab,» lisas Neuville.

Hyundai tiimijuhi Cyril Abitebouli jaoks oli kurb aga see, et Ott Tänaku, kelle auto samuti uuenduskuuri läbis, võistlus metskitsega kokkupõrke tõttu nii vara lõppema pidi.

Hyundai meeskond lubas enne Läti MM-rallit Neuville’i masina kallal vaeva näha. DirtFish toob murekohana välja aga huvitava probleemi: nimelt on reeglites kirjas, et kui uuendus on äsja homologeeritud, ei tohi seda autolt enam eemaldada.