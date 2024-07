GALERII Ott Tänak valmistus Lõuna-Eestis koduseks mõõduvõtuks

Täna toimub Tartumaal Eesti meistrivõistluste EMV1 klassi autodele ametlik testikatse. Üldjuhul Eesti meistrivõistluste etappidel testikatset ei toimu. Rally1-autode ametlikud testipäevad on väga limiteeritud, kuid kohalikul võistlusel osalemine nende arvestusse ei kuulu.

Kuigi tänavuse Rally Estonia katsed on paljuski samad, mis olid kasutuses mullusel MM-etapil, siis paljudel ERC sarja sõitjate jaoks on tegemist uute teedega. Tänak hoiatas uustulijad eesootava väljakutse osas.

«Rally Estoniat tuleb mõistmiseks enne kogeda, sest kogemusteta on see natuke keeruline. Tavaliselt lähevad katsete esimesed läbimised libedalt, kuid korduskatsetel võivad teed muutuvad konarlikuks ning teede seisukord on kiiruskatsete lõikes erinev.