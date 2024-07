Suurbritannia ujumistalent peab pärast olümpialt väljajäämist rinda pistma väga tõsise haigusega

Goodburni lahutasid Pariisi olümpialt vaid üksikud kümnendiksekundid. Pärast võistlemist tehtud testid paljastasid, et sportlasel on ajukasvaja.

Goodburn ütles Instagramis, et kummalised peavaluhood said alguse eelmise aasta detsembris. Need põhjustasid vasaku kehapoole nõrkust ja tuimust. Ta jätkas treeninguid, kuid pärast olümpiakvalifikatsiooni selgus olukorra tõsidus täpsemates läbivaatustes.