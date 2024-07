Aroni konkurent hakkab sõitma F1s

Bearman sõitis F1-sarjas karjääris esimest korda selle hooaja alguses. Debüütsõidus sai Suurbritannia esindaja seitsmenda koha. Nüüd on F1 Instagrami kontol teada antud, et uuel hooajal teeb ta kaasa terve hooaja.

«Raske on sõnadesse panna, mida see minu jaoks tähendab. See teeb mind väga uhkeks, et saan kõva häälega välja öelda, et olen Haasi sõitja,» sõnas mees pärast uudise avalikustamist.