Rally Estonia favoriit Robert Virves tõestas endale ja teistele, et ta ongi kiire sõitja

Gabriel Müürsepp. Foto: Lõuna-Eesti Postimees

«Iga euro, mis kulub võidusõiuks on raskelt tulnud ja kui see valusalt trahviraha näol ära läheb, siis on pahasti. Ma tean seda omast käest, olen ka võidusõitjana karistada saanud. Trahvisumma on valus, kui eelarve on väga piiratud. Aga Robi on iga asja eest võidelnud ja see mulle tema puhul meeldib.

Mul on kurb, et ta kõrval pole stabiilselt sama kaardilugejat. Aleksiga läks tal Poolas väga hästi, nüüd sõidab inglasega, kes tuleb talle appi. Robertis on sisu ja minu sõnul talle on, et tippu viibki ainult puhas töökus. Loodame, et äkki õnneratas pöördub ja ta saab ree peale. Ma nii loodan, et tal läheb Rally Estonial hästi. Kui õnnestub, siis ehk tuleb ka jätkulugu. Kui läheb metsa, siis võib karjääri jätkamisega raskeks minna,» pakkus Müürsepp.

Teistel kulub rohkem aega ja raha

Lesk ja Sikk ütlevad kui ühest suust, et Virves on temale avanenud ahtad võimalused peaaegu sajaprotsendiliselt ära kasutanud ja jääb vaid üle loota, et tal tekib ka järgmisel aastal võimalus end tippkonkurentsis proovile panna.

«Ta on kogu aeg olnud selline sõitja, et ei vaja eriti palju sõidukilomeetreid ning pigem on kohe kiire. Ta on autoga kohe üks ja ei lähe vaja tuhandet testikilomeetrit, piisab kui saab 50-100 kilomeetrit. Ta saab asja kohe käppa, teistel kulub kauem aega. Sõitmise koha pealt pole kunagi olnud küsimust. Seda ta oskab,» kiidab Lesk Virvest, kes paraku ei saa Rally Estonial sõbra kõrval istuda. Virves kolib üle inglisekeelsele legendile ja tema kõrval võtab koha sisse Craig Drew, kellega ta on varem koos viis rallit sõitnud.

Robert Virves ja Aleks Lesk Sardiinia MM-rallil. Foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Sikk jätkas Virvese Poola esituse kiitmist. «Vaadake, kellega ta seal ühes tempos sõitis: Oliver Solberg, Gus Greensmith, Pierre-Louis Loubet. Neil meestel on ka varasem Rally1-auto kogemus. Robil oli nende kõrval miinimumprogramm ja ta pidigi selle pealt end tõestama.»

Lesk lisab, et Virves tõestas Poolas nii endale kui ka teistele, et ta ongi päriselt kiire sõitja. «Enne seda olid kohati mingid katsed, kus ta oli kiire, aga ta polnud päriselt sellisel tasmele ja nendel autodel tõestanud, et ta seda oskab.»