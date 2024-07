Tennisist Jabeur: ma olen nagu jalgpallur

«Mulle meeldivad siinsed treeningud, mulle meeldib valge, mulle meeldib kõik Wimbledoni juures. Siin olev loodus, kus kõik on roheline. See on minu jaoks ideaalne. Mul on murul väga kindlad sammud, nii et ma armastan seda väga. Loodetavasti armastan seda ka järgmisel nädalal,» sõnas Jabeur pärast matši.