See viimane väide käib kohe esimese mängu kohta – täna kell 19 lähevad Stuttgartis vastamisi Saksamaa ja Hispaania. Nimelt peab jalgpallianalüüsile keskendunud firma Opta just neid meeskondi kõige tõenäolisemateks tulevasteks meistriteks. Seejuures on põnev asjaolu, et kui Saksamaa võiduvõimaluseks pakutakse 20 ja Hispaaniale 18,2 protsenti, siis poolfinaali jõuab Hispaania Opta meelest 52- ja Saksamaa 48-protsendilise tõenäosusega. Ehk raskeima vastasega kohtuvad sakslased just nüüd ja on kerges autsaideristaatuses.