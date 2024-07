Kregor Hermet tõmbab Kalev/Cramo vormi selga ka 2024/25 hooajal

«Siiski sisetunnet kuulates otsustasin tänasel päeval jätkata Kalevis ja proovida klubiga veel midagi suurt korda saata. Ka see aasta ootab meid ees BCL kvalifikatsioon ja arvestades eelmise aasta ebaõnnestumist on meil seal tõestamist küll ja suur soov oleks saada peale põhiturniirile, et tuua kodumaale veel tugevamat Euroopa klubikorvpalli ja panna ennast proovile väga tugevas liigas. Võib öelda, et nii võimalus mängida BCL’is kui ka peatreeneri jätkamine olid otsustavateks faktoriteks otsuse langetamisel,» kommenteerib Hermet Kalevis jätkamise tagamaid.