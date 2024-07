Eesti noorjalgpallur liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

Nõmme Unitedi tegevjuht Martin Klaseni sõnul on temal hea meel, et sel hooajal esindusmeeskonda murdnud Trevor jäi koheselt silma euroopa tippklubile ning teenis välja esmalt profilepingu Nõmme Unitedis ning koheselt liikus edasi Saksamaale. «Meie klubi jaoks on see järjekordne tõestus, et suudame kasvatada mängijaid, kes ei ole atraktiivsed mitte ainult Nõmme mändide vahel, vaid kellest peetakse lugu ka suures jalgpallis. Edu Trevorile ja olen kindel, et ta mõistab tõsiasja - raske töö nüüd alles algab,» ütles ta.