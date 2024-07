Virvest ja Linnamäed rahuldab Rally Estonial vaid võit: see on koduralli, oleme seda piisavalt sõitnud

Kuidas võib aga tugev rihm mõjutada rajaolusid? «Mingite kohtade peal võib see olukorda muuta, oleneb, kuidas teepõhi on. Seda enne ei tea, kui oleme sealt läbi sõitnud. Recce (rajaluure – toim) ajal me sinna sügavale alla ei näe,» arvas Virves.

Virves ei arva, et eestlastel oleks erilist koduväljaku eelist. Samas osalesid nad mullu Eesti MM-etapil ja sellega on enamus katsed sarnased. «Ma ise sellesse koduväljaku eelisesse liiga palju ei usu. Aga seda on alati nii võetud, et kui sõidad kodus, siis alati pead olema kiire.»

Virves ja Linnamäe on muidugi suurpretendid Rally Estonia esikohale. Esikolmikust välja jäämine oleks pettumus, mõlemad ihuvad hammast esikohale. «See on ikka koduralli. Oleme seda piisavalt sõitnud ja peaks saama võidu peale sõita. Aga siin on paljude asjadega ikka natuje loterii ka,» viitas Linnamäe muutlikule ilmale. Virves lisas: «Kui olud on okei, siis ikkagi tahaks võita.»

Georg Linnamäe Rally Estonia kvalifikatsioonikatsel. Foto: Sander Ilvest

Täna sai ka selgeks, et Virves, kelle tulevik pärast Rally Estoniat oli veel hiljuti lahtine, saab tänu suurtoetaja Jüri Käole osaleda Soome MM-etapil ning kui leiab veel sponsoreid, siis sooviks ta veel mõnel WRC-rallil kaasa lüüa, eelduslikult Kreekas.

«Soome ralli sai võimalikuks tänu Jüri Käole, seda väga viimasel hetkel. On hea meel, et päris teadmatuses me täna pole, midagi saame veel sõita. Kindlasti vaatame selle ralli ära ja siis hakkan tegelema, et Soome ka päris viimaseks ei jääks,» ütles Virves, kes saab ka Soomes startida sama Škoda Fabia RS Rally2-autoga, millega ta on tänavu sõitnud.