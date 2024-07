Rovanperä kaardilugeja avaldas dramaatilise tõe Poola ralli kohta

Halttunen räägib, et veetis jaanipäeva Londonis, kust läks Helsingi kaudu Tallinna tätoveeringut tegema. Halttunen oli pakkinud asjad kaasa vaid üheks ööks, kui selgus, et Ogier ei saa võistelda.

«Ma tegin oma emale videokõne ja palusin tal kõik vajalik kaasa pakkida. Kalle läks Jyväskylässe mu asjadele järgi. Siis jõudis lennuk Tallinna, et mulle järgi tulla – isegi mootorid ei seiskunud, kui lennukile jõudsin!» rääkis Halttunen.

Rovanperä sõitis rallil mitu põhja, kuid mainis ka korduvalt, et legend on kehv ja sõitmine tundub ebamugav.

«Kalle võimetes pole kunagi põhjust kahelda, kuid ralli alguses olin üllatunud, kui palju tal legendiga raskusi oli. See oli täiesti uus olukord, kui ta ütles mulle, et ta kardab natuke,» paljastab Halttunen.

Halttunen ütleb, et duo vaatas ralli ajal tavapärasest kaks korda rohkem videoid, mis tekitas stressi. Samuti ei olnud aega nii palju puhata kui tavaliselt.

Rovanperä ja Halttunen said lõpuks võidu Elfyn Evansi ees ligi poole minutiga.

«Teisipäeval lennukisse astudes ütlesin Kallele: see oleks küll tore lugu, kui võidame. Ja nii see juhtuski. See läheb minu kolme parima võidu hulka,» lõpetas soomlane.