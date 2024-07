Soome vormeliässal võib tulikuumal F1 sõitjate turul varrukas olla äss

2026. aasta hooajaks muutuvad F1 sarja autode reeglid, mis Autospordi teatel mõjutab suuresti sõitjate strateegiat läbirääkimistel meeskondadega.

Autosport ütleb, et valdav osa turul olevatest sõitjatest soovib vaid lühikest lepingut, sest nad tahavad näha, milline meeskond võiks olla uutele autodele siirdudes tugev ja konkurentsivõimeline.

Tiimid aga nõuavad sõitjatelt pikemaajalist pühendumist. Meeskonnad soovivad, et juht pühenduks auto arendustööle mitmeks aastaks, mil muutuvad ka reeglid.

29-aastast Carlos Sainz juuniorit, kes järgmisel aastal lahkub Ferrarist, et teha ruumi Lewis Hamiltonile, peetakse üldiselt kõige ihaldusväärsemaks sõitjaks turul.

Samas on Sainz Jr, kuid mitte paljud teised sõitjad Autospordi andmetel valmis oma tööandjatele pikaks ajaks pühenduma.

Autospordi sõnul avab see suurepärase võimaluse Bottasele, kes on öelnud, et on valmis pikemaks ajaks pühenduma.

«Ma loodan, et olen aruteludes selgeks teinud, et tahan järgmisteks aastateks selgeid eesmärke. Projekti, mille kallal saan meeskonnaga koos töötada. Olen valmis pühenduma ja mul on prioriteedid. Loodan, et see paneb mind tugevale positsioonile,» ütles Bottas Autospordi teatel.

Autospordi hinnangul oleks Bottasel praeguses olukorras võimalus lepingut pikendada isegi oma praeguse meeskonna ehk Sauberiga.

Sauberist peaks saama Audi tehasetiim 2026. aastal ning Bottase võimalusi Sauberiga jätkata peeti veel mõni aeg tagasi väga väikeseks.

Arvatakse, et Bottas peab läbirääkimisi ka Williamsi meeskonda naasmise üle. Autosport ütleb, et Williams on üks meeskondadest, kes soovib oma sõitjatelt mitmeaastast pühendumist.