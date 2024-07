Toomas Triisa sõidab Rally Estonial, kuid hing ihkab ikka Dakarile

Minu jaoks on praegu raske, et keegi ütleb sulle, kui kiiresti sõitma pead. Olen eluaeg harjunud, et vaatan ringi ja silma järgi sõidan kiiresti.





Kuidas võrrelda Dakari ralli tempot Eesti rallidega?



Ma ei ütleks, et need kiiruselt väga palju erinevad. See vahe pole nii suur. Ikkagi see pinginaabri kuulamine on keeruline ja usalduse leidmine. Esiteks ka legendi kirjapanek ja seejärel selle kuulamine. See on seni olnud suurim probleem. Et hea tundega võidu sõita. Samm-sammult läheb paremaks, aga nii lihtne see veel pole.



Mart Meeruga sõitsite koos kaks rallit, viimased kaks võistlust on su kõrval olnud Laur Merisalu, kel on rallist rohkem kogemusi. Kas kogenud kaardilugejaga on kindlam tunne sõita?



Esmalt pean ütlema, et Mardiga me oleme koos palju erinevaid asju teinud. Mõtlesime alguses, et proovime koos, kuidas see asi on. Aga tegelikult oli juba enne teada, et tema fookus on discgolf’i peal, et sõidamegi paar rallit ja siis vaatame, mis projektist edasi saab.