Rally Estonia liider Linnamäe: oleme päris enesekindlad, aga kindlasti on seda ka Virves

Laupäeva hommikul sõideti esmalt ralli pikim 21,4 km Raanitsa katse, millele järgnes 11,9 km Karaski katse. Esimesel katsel olid Linnamäe ja Virves parimad, järgmise võitis uusmeremaallane Hayden Paddon (Hyundai i20 Rally2), kes Raanitsal tegi hüppel viga auto jahutussüsteemile ja kaotas ligi 40 sekundit.

Arvestades, et ralli algas eile lühikese publikukatsega Tartus, siis on sõidetud kolm katset ning võistlust juhtiv Linnamäe arvas esimesse hoolduspausi tulles, et võitlus esikohale alles algab.

«Oleme päris enesekindlad, aga kindlasti on ka Robert. Loodetavasti tuleb meil hea lahing ja ma suudan lõpetada esimesena. Meil on kindlasti mõningane varu, mida juurde panna,» ütles Linnamäe pärast Rally Estonial kolme katse läbimist.

Hetkel rallit juhtiv Linnamäe usub, et tal on kindlasti võimalik katsetel veel kiirust lisada. «Päeva esimesel katsel tundsin, et mul ei tulnud kindlasti kõige paremini välja ja olin oma ajast üllatunud.

Mõned kohad olid sellised, mida oleks võinud oluliselt julgemini läbi suruda ja pikkadele sirgetele minekul kaotasin päris palju. Järgmisel pidime võtma natuke ettevaatlikumalt, sest saime info, et tee on libe, aga tegelikult polnud nii hull,» lisas Linnamäe.