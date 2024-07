Eestlastel on Rally Estonial ERC3-klassis kolmikjuhtimine: täitsa maailmatasemel sõit

Jürgenson arvas, et päeva avakatse võis mõjuda natuke petlikult, sest tegelikult olid olud ülihead. «See võib-olla pettiski ära, et kogu asi tuleb lihtsam, kui arvati, aga tegelikult läks vastupidi. Samas olid mingid väga huvitavad kohad, kus oli palju lahtist kruusa teeäärtes. Ja ma pole küll kindel, aga see Tänaku koht võis ka olla selline, et auto saba läks lihtsalt kuullaagri peale ja sealt viskaski ära,» arvas Jürgenson.

«Mingite kohtade peal on Rally2-auto natuke laiem ja see tekitab huvitava lahtise osa sinna keskele, kust meie tuleme. Üldiselt on aga kõik okei, pole mingit teemat sellega. Kiiretes kohtades on kindlasti mul veel juurde panna, see on puhtalt enesekindluse teema. Usun, et teiseks läbimiseks võiks kindlasti parem olla,» lisas Jürgenson.