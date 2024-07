Linnamäe võitlusest Virvesega: peab võtma mingeid riske, mida muidu ei tahaks

Virves oli päeva teisele hoolduspausile minnes rahul ning tunnistas, et tema sõit on võrreldes hommikusega paremaks läinud. «Ralli on meie jaoks päris kenasti alanud. Oleme teinud paar viga, aga oleme suutnud kordusläbimisteks parandusi teha.

Hetkel sujub kõik väga hästi. Sõidupoolest polnud ehk eriti mugav, eriti see esimene, aga suures plaanis polnud ka midagi väga hullu. Ei teinud selliseid vigu nagu hommikul,» ütles Virves.

Rally Estonia üldseis pärast 5. kiiruskatset

Foto: ewrc-results.com

Linnamäe sõnul jäi neid Poola MM-rallil WRC2-klassis lõpuks lahutama vaid 0,6 sekundit, kuid tegelikult oli Virves siis kiirem ja vahe kahanes viimase rehvipurunemise tõttu. Samas kannustab kahe konkurendi ja sõbra tihe heitlus edasi pingutama. «Peab võtma mingeid riske, mida muidu ei tahaks. Kohati hoiab see kindlasti pulssi üleval,» arvas Linnamäe.

Virvest ja Linnamäed lahutab vaid 1,5 sekundit, kuid kolmandat kohta hoidev soomlane Mikko Heikkilä jääb esikohast 14,8 sekundi kaugusele. Arvestades Rally Estonia iseloomu on tegemist suure vahega, mida puhta sõiduga naljalt tagasi ei sõida.

Linnamäe arvates on neil hetkel omavahel huvitav võitlus. «Teistel tuleb ka silma peal hoida ja eriti oli teistel läbimistel näha, et teised tõstsid ka kiirust. Tegelikult on kõik lähestikku. Väike viga või rehvipurunemine ja oleme jälitavas grupis tagasi. Vahed on ikkagi üpris väiksed,» ütles Linnamäe.

Kui Virvese käest küsida, kas võitlus Linnamäega lööb pulsi üles, vastas ta: «Otseselt mitte. Peab sobima. Proovime siin ka [Linnamäe edestamisega] hakkama saada. Eks tegelikult on veel päris palju minna.»

Rally.tv reporter Becs Williams suutis Virvest korraks eksitada, küsides, mida kujutavad endast järgmised katsed Kanepi (10 km) ja Mäeküla (14,6 km). «Üks on väga-väga lai, kiire ja sujuv. Isegi sujuvam, kui see, mis just sõitsime (5. katse ehk Karaski – toim). Teist ma isegi praegu väga ei mäleta, eks saame varsti teada,» ütles Virves ja puhkes naerma.