18-aastane Eesti rallisõitja kihutab MM-sarja liidriga kui võrdne võrdsega

Jürgensoni ja Enoki istumise all on Ford Fiesta Rally3-auto, kolmandal kohal paiknev Joosep Ralf Nõgene sõidab Renault Clioga ja jääb liidrist 15,1 sekundiga kaugusele. Neljas on türklane Kerem Kazaz, kes kaotab juba 1.10,6.

Enok on senise viie katsega jäänud väga rahule, kuid viienda katse ehk Karaski teisel läbimisel kaotas ta mõned sekundid aega tihedas vihmasajus sõitmise tõttu. «Üldjoontes on täitsa okei olnud. Auto on terve ja noodid on ka paigas. Ei ole väga midagi kurta.

Viimasel katsel tuli meil päris suur hulk vihma, ei teagi, kas Romet ka pihta sai, ta stardib paar autot eespoolt. Üldjoontes võinuks see vihm teistpidi ka minna. Teine Raanitsa pingutasime suhteliselt kõvasti, tee läks juba päris katki. Tuleb autot ja rehve ka hoida. Proovime ühtlase tempoga edasi ja siis vaatame, kus päeva lõpuks paikneme,» ütles Enok, kelle kaardilugejaks on kogenud Silver Simm, kes istunud MM-etappidel ka Egon Kauri kõrval.

Enok usub, et tihe võitlus juunioride MM-sarja hetkeliidri Jürgensoniga tuleb talle igati kasuks. «See on hea, karastab ikka. Kui vahed oleks pikad, siis ei suudaks ennast panna nii kõvasti pingutama. Mulle meeldib.

Ja Rometiga oleme talvel ka võidu sõitnud. Eks ikka on äge, kui selliste, võiks öelda, et hetke maailmatippudega saad koos sõita. See kindlasti karastab ja äkki jääme silma ka kellelegi, eks see paistab,» ütles Enok, kes usub, et esikolmikus püsivatele eestlastele tulevad kasuks Rally Estonia tuttavad teed.

Kas sul on ka väikene varu sõidukiiruses või kui palju sa hetkel välja paned? «Alati leiaks veel kusagilt, aga peame ikka au andma, et sõidame üsna maksimumi piiri ääres. Palju juurde panna ei ole.»