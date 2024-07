Paarimees tõstis Virvese maailma parematega samasse patta

Kuhu võiks Virves rallikarjääris välja jõuda? «Nagu öeldakse, taevas on piiriks. Kui vaid eelarve kokku saaks. Tal on praegu õnneks head toetajad, kuid kuna autosport on nii kallis, siis oleks hädavajalik, et Eesti ettevõtted paneksid talle veel rohkem õla alla. Ma ei näe põhust, miks ta ei peaks WRC kõige teravamas tipus hakkama saama,» vastas Drew.

Robert Virves Rally Estonia 4. kiiruskatsel. Foto: Sander Ilvest

Kui Virves lõpetas Sardiinia MM-rallil pea kaheksakuulise võistluspausi, sest tegi enne seda viimase stardi septembris Kreekas, siis ka Drew pole vahepeal ülemäära paljudel rallidel osalenud. Ainult kahel. Miks?

41-aastasel professionaalsel kaardilugejal oli vastus varnast võtta. Ninelt üritab ta oma karjäärile joont alla tõmmata aga nagu ta isegi ütles, siis tuleb tööpakkumisi pidevalt juurde ja lõplikult rallikarussellist maha astuda on keeruline.

«Proovin erru minna, aga alati on keegi helistanud ja mind jälle rallile kutsunud. Ma pole sel aastal eriti rallisid teinud. Seega oli ka sellenädalane testipäev mulle oluline, sest mõnikord võid unustada, kuidas on sellise kiirusega sõita, eriti nii kiiretel teedel.

Minu jaoks on see mäng juba päris kaua kestnud. Ma nagu jään pensionile, siis keegi helistab ja kutsub rallile. Siis riputan uuesti kiivri varna, aga jälle tuleb kõne. Kuid sellised päevad ja katsed ning kui hästi Robert neid Rally Estonia katseid sõidab, see paneb alati jälle mõtlema, kui väga ma rallit igatsen,» tunnistas Drew, kes lisas, et Rally Estonia jääb hetkeseisuga tema viimaseks ralliks.

Kuigi Drew tahab aktiivsele kaardilugejakarjäärile joone alla tõmmata, siis ralliga ja oma professiooniga jääb ta sellele vaatamata seotuks. Nimelt on ta pakkumas unikaalset online-koolitust kaardilugejatele ning tegeleb uute navigaatorite välja õpetamisega.

Lisaks lõpetas ta hiljuti projektijuhtimise eriala, kuid tõdeb, et hunt piilub ikka metsa poole. «Projektijuhtimine on ikka oluliselt igavam võrreldes ralliga. Nii et kui keegi mind uuesti kaardilugejaks kutsub, ju ma siis ikka pean minema,» lisas Drew naljatledes.