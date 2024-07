Ukraina hokimängija liitus Venemaa klubiga

Timašov sündis Ukrainas ja kolis 7-aastaselt Rootsi, tema ema on ukrainlanna ja isa venelane. Timašov ütles, et temast olid huvitatud ka teised klubid, kuid just agressorriiki sattus ta oma perekonna tõttu.

«Ma olen alati öelnud, et varem või hiljem mängin ma KHLis oma pere tõttu, kellega ma pole peaaegu kunagi kohtunud. Mul on neli õde-venda ja isa Venemaal,» lausus Timašov.

2022. aastal alustas Venemaa sõjalist sissetungi ja rünnakut Ukraina iseseisvuse vastu. 27-aastane mängija vastas kriitikale ning põhjendas, miks ta liitub agressorriigi klubiga. «Ma ei sega poliitikat ja sporti. Olen pooleldi venelane ja pooleldi ukrainlane. Ma ei saa nutta sellepärast, et mul on vene juured ja ma tahan oma perekonda näha,» sõnas hokimees.

Venemaal elav Timašovi perekond kolib mängija lähedale Sotšisse, kus mängija sõnul on ta väga õnnelik. «Lõpuks ometi on mu isa ja kõik mu õed-vennad tribüünil, et mulle kaasa elada, kui ma mängin. See on minu jaoks pärast kõiki neid aastaid väga eriline,» lisas ta.