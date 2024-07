Võimsa katsevõidu saanud Linnamäe: isegi kui on halb tunne, siis on aeg päris okei

Linnamäe kerkis jälle liidriks kuuenda katsega, kui kerkis Virvese ette 0,3 sekundiga. Võimas esitus 14,6 km Mäeküla katsel oli aga meisterlik, katse lõpuosas aega juurde võitnud Linnamäe edestas Nikolai Grjazinit 3,1 sekundiga, Virvest 3,7 sekundiga.

Üllatuslikult kombel ei jäänudki ta aga oma sõiduga lõpuni rahule. «Ei olnud kõige parem tunne. Ma jällegi arvasin, et kaotasime. Tundub, et täna on see temaatikat, kui on hea tunne, siis aeg ei ole nii hea ja kui on halb tunne, siis on aeg päris okei,» rääkis Linnamäe ajakirjanikele.

Mis taktikaga läheb ta vast laupäeasele kolmele viimasele katsele? «Me peame samamoodi sõitma. Teame, et Robert maha ei lase. Seega, ega meil muud üle ei jää. Tegelikult on vahe ikka väga-väga väike. See on üks spin, rehvipurunemine, misiganes. See võib kõik väga kiiresti ära kaduda.»

Rally.tv uuris 2022. aastal juunioride maailmameistriks tulnud Virveselt, mida ta arvab sellest, kui tuleks koduse EM-etapi võitjaks? «Ma arvan, et see on sama oluline mulle, kui ka Georgile.» Kumb tundub tähtsam, kas Rally Estonia võitmine või juunioride MM-tiitel? «Ma pean ütlema, et nad on suht võrdsed.»