Norra suusahüppajad peavad maksma oma koha eest rahvuskoondises

«Eesmärk on saada rohkem sissetulekuid,» vahendas alaliidu sõnu Norra väljaanne Dagbladet.

Suusahüppajatel pole peamist koostööpartnerit, mis tekitab väljakutseid. Lisaks tuli sel kuul avalikuks info, et Norra suusaliidul on majanduslikult väga raske aeg.

«Rahaliselt ei ole me praegu soovitud olukorras, kuid me tahame rakendada ning vajame head plaani, et talvel edu saavutada,» ütles suusahüppaja Johann Forfang Dagbladetile.

Mõned päevad tagasi saabus Magnus Brevig Norra suusahüppekoondise peatreeneriks, asendades Alexander Stöckli.

Norra ringhääling NRK teatas juunis, et on oma valdusesse saanud dokumendi, mis näitab, et alaliit on pankroti äärel. Eelmisel majandusaastal teenis alaliit umbes 940 000 eurot kahjumit ja omakapital oli umbes 4,5 miljonit eurot.

Norra suusaliit juhatuse liige Kristin Gjertsen kirjeldas dokumendis, et olukord on sünge. «Sellises olukorras peab kindlasti prioriteediks olema uue struktuuri loomine, et tagada tegevuse jätkumine. Uue strateegia esitamine ja vastuvõtmine, mis ei võta arvesse praegust olukorda, näitab, et kriisi ei mõisteta,» ütles Gjertsen.