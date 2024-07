Korotkov ja Piik said kodusel MK-etapil teise koha

Koos mängitud aastatele vaatab ta tagasi heade tunnetega. «Oli äge. See oli tõesti väga pikk aeg, mis me koos mängisime ja tohutult palju sai koos kogetud ja tehtud ja mitte tehtud. Eks see üheksa aastat tundub nagu eluaeg. Natuke emotsionaalne on, et see lõppeb, aga eks kõik asjad lõpevad kunagi või tuleb lõpetada. Usun, et mõne aasta pärast tagasi vaadataes on see väga vägev seiklus, mis me koos ära tegime,» lisas Tiisaar, kes jätkab ka edaspidi mängimist rannaliival.