Selgus, miks pole Neuville ja Hyundai veel läbirääkimisi alustanud

Belgia sõitja Thierry Neuville loodab, et lepingu uuendamise kõnelused saavad alata pärast seda, kui Hyundai on kinnitatud enda ralliauto arendamise plaani, vahendab portaal Motorsport.

Neuville on varem teatanud soovist jätkata WRC-sarjas võistlemist. Samas tunnistas belglane selle aasta alguses, et tema tulevikku selles kategoorias ohustab ebakindlus järgmise aasta WRC tehniliste reeglite osas, mis on tekitanud kahtlusi Hyundai sarjas jätkamise kohta. Nüüd on FIA (Rahvusvaheline autoliit) nõukogu teatanud otsusest pikendada autoralli maailmameistrivõistlustel (WRC) kehtivaid määrusi 2026. aasta hooajani, mis peaks hästi sobima ka Neuville'ile.