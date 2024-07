Halvim näitaja EMi ja MMi mängude ajaloos: Ronaldo püstitas järjekordse isikliku antirekordi

2024. aasta EMil puudutas Ronaldo palli keskmiselt 29,1 korda kohtumise kohta. See number tähistab tema halvimat palli puutemäära suurturniiridel (EMidel ja MMidel). Ronaldo osales EMil kokku viies matšis.

Cristiano Ronaldo parim esitus on pärit 2006. aasta MMilt, kui ta puudutas ühe mängu jooksul palli keskmiselt 66,2 korda.

Lisaks ei löönud Ronaldo sellel EMil ühtegi väravat, mis on samuti suurturniiride arvestuses tema isiklik antisaavutus.

Ronaldo on teada andnud, et see EM jäi tema karjääri viimaseks.