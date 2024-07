Tänaku õnnetus tõestas jälle, et Rally1 on maailma kõige turvalisem auto

Rally1-auto turvapuur. Foto: Hyundai Motorsport

Turvapuur on alustala, mitte hiljem lisatud

Üks olulisemaid muudatusi on, et Rally1-autod on ehitatud sisuliselt käsitööna ning ei baseeru enam tänavaauto raamil, nagu oli varasemate generatsioonide ajal. See pidi vähendama tootjate kulusid auto ehitamisel, kuid andis võimaluse ka uuteks ohutusabinõudeks.

Ralliauto turvapuur on Rally1-autode puhul olnud alustalaks, mitte hiljem lisatud, nagu see oli kõikide eelnevate tippklassi ralliaautode puhul. Suurel kiirusel toimuva avarii puhul ei lange kogu raskus mitte ainult sõitjate ümber asuvale turvapuurile, vaid ka tugevdatud osadele auto külgedel ja näiteks rattakoobastes.

Tegemist on pehmest terasest detailidega, mis tõmbavad võimalikult palju kokkupõrkel tekkivat jõudu endasse. Samas on tugeva kere ümber süsinikkiust detailid, mis on väga kerged ja peavadki tugeva avarii tulemusena auto küljest lahti tulema.

Nii võibgi esmapilgul õnnetusse sattunud autot vaadates tunduda, et sellest pole midagi alles jäänud, sest avariikohal on laiali hulk väikeseid detaile. Kuid oluline on märkida, et sõitjate ruum püsib ühtse kestana, mis teebki auto väga turvaliseks.

Endine Toyota, Mitsubishi ja Subaru spordidirektor George Donaldsoni on öelnud, et nii mõndagi saaks Rally1-autode puhul ohutuse osas veelgi paremaks muuta. «Eelmistel WRC-autodel olid tugevad katused ja põhjaplaadid. Nüüd oleme õnnetustes näinud, et need rebitakse auto küljest lahti.