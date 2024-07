Endine Eesti koondislane naaseb pärast pikka pausi saalivõrkpalli

Nõlvk rääkis, et saalivõrkpalli naasmisega on tema eesmärgid endiselt kõrged. «Annan endale aru, et üheksa aastat pole saalivõrkpalli katsunud ja hea mängutunnetus võib võtta natuke aega. Olen valmis alustama sealt kus ma olen, tegema igapäevaseid edusamme ja olema kannatlik. Samuti tean milleks ma olen võimeline, milliseid oskuseid olen liiva peal omandanud ja oma sisemist tuld, mis mind edasi kannab. Tööpõld on lai ja see mulle sobib. Olen väga tänulik Bigbank Tartule mulle antud võimaluse eest ning ootame perega juba kõikide uute ja vanade sõprade nägemist,» sõnas ta.