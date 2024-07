Rally Estonia võitnud Linnamäe: see on üks vingemaid rallinädalaid, mis mul on elus olnud

Ka RedGrey meeskonna poolt ettevalmistatud Toyota Yaris Rally2-auto kohta jagus Tartus sündinud Linnamäel vaid kiidusõnu. «Auto toimis hästi. Kui omavahel on selline andmine, siis on küsimus, kui mugav üldse saab autos olla. Ei teagi. Mida päev edasi, seda paremaks tunne läks. Tundub, et sellistes kehvades oludes meil oli kerge eelis ja Robert oli jällegi kuivemates oludes parem. Loodame, et Soomes on vihm,» lisas Linnamäe.