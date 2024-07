Võiduta jäänud Virves: oli lahe vaadata, et ERC-sõitjad said ikkagi peksa

Suures plaanis on ikka kahju, et nii läks. Lõppude lõpuks oli lahe vaadata, et kõik teised ERC-sõitjad said ikkagi peksa. Kui ma ei võitnud, siis ma olen rahul sellega, et Georg võitis,» arvas Virves.

Tasub märkida, et Virves sõitis Rally Estonial harjumuspäraselt Pirelli rehvidega, mis MM-sarjas ongi kohustuslik rehvifirma. EM-etapil on aga rehvivalik vaba ning Linnamäe otsustas Michelini kasuks.

Rallispetsid arvasid, et ehk on Michelini rehv vihmamärjal kruusal parem, kui Pirelli. Tõde on aga raske välja selgitada, seda arvas ka Virves. «Ma ei oska öelda. Ei ole saanud (Micheliniga – toim) proovida.»

Virves on sel aastal saanud osaleda kolmel rallil, neist kaks olid MM-etapid Sardiinias ja Poolas, neist viimsel sai ta karjääri esimese WRC2-klassi poodiumikoha. Rally Estonia teine koht tähistas aga tema elu esimest esikolmikukohta ERC-sarjas.

Kui veel nädal tagasi oli tema teise poolaasta programm lahtine, siis reedel tuli avalikuks, et suuresti tänu suurtoetaja Jüri Käole on tal sama Škoda Fabia RS Rally2-autoga võimalik startida ka 1. augustil Soome MM-etapil. Virves loodab, et teiste toetajate abiga saaks ta peale selle startida tänavu veel ühel WRC-rallil.

«Üritame nüüd Soomeks ilusti ettevalmistada. Proovime seal ka ilusti sõita,» jäi Virves tuleviku osas napisõnaliseks. Püsikohaga ERC-sarjas sõitvate Mads Østbergi ja Hayden Paddoni ja WRC2-klassi võidumehe Nikolai Grjazini edestamine oli aga kirsiks tordil.

«Tegelikult oli see positiivne ja oli meile mõlemale (Linnamäega – toim) natuke üllatus, et see niipidi oli. Arvestasime, et ikkagi, kes ERC-tiitli nimel võistlevad, nad on ikkagi tiba kiiremad,» tõdes Virves.